Covid, arrivata nelle Marche nuova fornitura di vaccini Moderna

Sono arrivate nelle Marche 1.700 dosi attese per proseguire con le somministrazioni nelle Rsa. Il 2 febbraio altri 10.500 flaconi di Pfizer in atterraggio all'aeroporto di Falconara

ANCONA – Sono arrivati oggi nelle Marche 1.700 dosi di vaccino Moderna, mentre domani arriveranno 10.500 flaconi di Pfizer Biontech. Una buona notizia per le Marche, dopo i ritardi sulle consegne che hanno interessato l’intero Paese.

Mille dei 1.700 flaconi di Moderna saranno inviati all’Inrca di Ancona, gli altri 700 all’Area Vasta 3 di Macerata e consentiranno di proseguire la vaccinazione sugli ospiti delle Rsa.

Con la fornitura Pfizer Biontech, attesa domani mattina 2 febbraio all’aeroporto di Falconara Marittima, potrà proseguire la campagna vaccinale fra i sanitari, e una volta esaurita questa scatterà la fase due dell’operazione, ovvero le somministrazioni fra la popolazione a partire da over 80 e categorie fragili. Nelle ultime due settimane c’erano state polemiche a livello nazionale sui ritardi alle forniture da parte della Pfizer e in Italia era partita una redistribuzione solidale delle dosi per aiutare le regioni più colpite.