Vaccini Marche, al via le prenotazioni fascia 60-64 anni

L'assessore alla Sanità ricorda che le Marche si posizionano «in testa nel rapporto dosi somministrate - dosi ricevute». In vista anche l'apertura per i 50-59 anni

ANCONA – «La prenotazione della vaccinazione 60-64 anni potrà essere effettuata sabato (8 maggio, ndr)». Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in un post sulla sua pagina Facebook. L’assessore spiega che i dettagli saranno forniti oggi – 7 maggio – sul sito ufficiale della Regione Marche.

Una notizia, che come spiega, non è legata «alle notizie con cui si aprono i Tg, bensì dal rifornimento delle farmacie degli hub vaccinali». Saltamartini ricorda che le Marche sono «saldamente in testa al rapporto dosi somministrate – dosi ricevute». L’assessore sottolinea che «chi ha responsabilità di Governo deve far parlare i fatti» e spiega di essere rimasto «silente» in assenza «di notizie certe sulle forniture dei sieri» e «non certo per mancanza di rispetto nei riguardi dei cittadini».

Saltamartini infine fa sapere che in giornata darà informazioni sulla vaccinazione delle persone nella fascia d’età 50-60 con comorbilità e che «il Commissario ha riaperto la vaccinazione per i 6000 insegnanti “rinviati” un mese fa».