Vaccini Marche, Acquaroli: «Superate 2 milioni di dosi totali somministrate»

Il presidente della Regione Marche fa sapere che l'80% dei cittadini marchigiani in età vaccinabile ha aderito alla campagna. I dati relativi alle somministrazioni

ANCONA – «Questa mattina abbiamo superato 2 milioni di dosi totali somministrate, con circa l’80% dei cittadini marchigiani in età vaccinabile che ha deciso di aderire finora». Lo fa sapere il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

«Un risultato importante – evidenzia il governatore – reso possibile grazie al grande lavoro che ormai da mesi stanno portando avanti tutti gli operatori sanitari e i tanti volontari nei punti vaccinali e nelle farmacie». Acquaroli ricorda che prosegue anche l’iniziativa dei camper vaccinali su tutto il territorio regionale e il cui calendario è consultabile sul sito web della Regione.

Ad oggi nelle Marche sono infatti 2.009.295 le dosi di siero somministrate, su 2.282.343 giunte nella regione, 88%. Nella fascia 12-19 anni la prima dose di vaccino contro il Covid è stata inoculata al 55,14% dei giovani e al 74,05% dei 20-29enni. Ad aver completato il ciclo vaccinale è il 38,61% degli over 12 anni e il 66,52% degli over 20.

Nella fascia 30-39 anni hanno ricevuto la prima dose il 66,95% delle persone, mentre il 60,73% ha completato il ciclo vaccinale con il richiamo. Il 68,64% dei 40-49enni ha avuto la prima dose e il 66,31% anche la seconda somministrazione.

Il 74,37% della popolazione di età compresa tra 50-59 anni ha completato l’iter vaccinale, così come l’84,01% degli over 60 anni. Nella fascia 70-79 anni ha ricevuto la seconda dose il 91,71% dei marchigiani, mentre il 94,09% degli over 80 ha completato l’iter vaccinale.