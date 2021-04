Figliuolo nelle Marche: «A fine mese 15mila vaccinati al giorno»

ANCONA – Arrivare a 15mila somministrazioni entro fine mese nelle Marche. È la roadmap tracciata dal commissario straordinario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo in visita al centro vaccinale allestito all’impianto sportivo Paolinelli di Ancona, insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

In mattinata i vertici della gestione pandemica nazionale hanno inaugurato il nuovo centro vaccinale di Piediripa di Macerata per poi arrivare nel capoluogo dove ad attenderli c’erano il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

«Vogliamo verificare che i target vengano raggiunti – ha detto il commissario straordinario Figliuolo -. A livello numerico ci siamo quasi, dobbiamo arrivare a breve entro le 10mila per poi portarci a regime a fine mese per le Marche a 15mila somministrazioni».

Il generale ha sottolineato l’importanza della «qualità delle somministrazioni», spiegando che «qui la Regione Marche sta facendo un grande sforzo per gli over 80 e i fragili, e i numeri parlano, perché sugli over 80 siamo a circa 100mila su 136mila, intorno al 73-74% su una media nazionale che oggi è intorno al 62-63%: questo è un buon dato. Esorto sia la Regione Marche, che tutte le altre Regioni ad andare avanti spedite su queste categorie, perché sono quelle che hanno la maggiore incidenza e i maggiori esiti negativi derivati da questa infida e terribile pandemia».

Figliuolo ha spiegato «partiamo da oggi con AstraZeneca da 60 a 79 anni», evidenziando che l’Ema «ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro come gli altri» ed ha ricordato che «i nostri scienziati, l’Aifa, l’Istituto superiore di Sanità, il ministero della Salute» hanno raccomandato l’inoculazione del siero anglo-svedese sopra i 60 anni, precisando che «chi ha fatto la prima dose, può fare sicuramente la seconda, per allinearci a ciò che hanno fatto Germania, Spagna, Francia e Belgio, dando un limite».

Parlando del punto vaccinale di Ancona, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha ringraziato la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per l’ospitalità ed ha rimarcato che il Paolinelli «è l’esempio di un centro fatto in maniera semplice, ma efficace, in linea con il piano».

«Dobbiamo capillarizzare – ha aggiunto – andare sui medici di medicina generale, sulle farmacie e questo lo vedremo nella riunione: non tutto va benissimo, altrimenti cosa veniamo a fare? A cosa serve resettare e sistemare la macchina? Queste cose le implementeremo per il futuro».

Figliuolo e Curcio

Figliuolo ha poi sollecitato i giornalisti «a far passare il messaggio che più vacciniamo le categorie a rischio, prima possiamo vaccinare le categorie produttive e far ripartire la nostra Italia. Voi siete nel distretto del made in Italy, importantissimo, se non ripartiamo è la fine, per fare questo dobbiamo dare un messaggio positivo».

Poi l’appello alle forze politiche a fare quadrato attorno all’obiettivo comune di uscire dalla pandemia e a smorzare i toni: «Ci dobbiamo riunire tutti assieme al di là delle colorazioni e al di là della politica, che serve, è importante, è il sale della vita sociale, ma adesso l’Italia si deve stringere».