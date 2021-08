Vaccini, boom di under 18 al PalaPrometeo di Ancona

Nonostante le giornate afose e la settimana di Ferragosto, chi aveva un appuntamento per la vaccinazione non vi ha rinunciato: ecco come sta andando

ANCONA – È boom di giovani al centro vaccinale PalaPrometeo di Ancona. Nonostante le giornate afose e la settimana di Ferragosto, chi aveva un appuntamento non vi ha rinunciato.

Nei giorni scorsi in seguito all’introduzione del Green pass c’è stato un «assalto di richieste di vaccinazioni senza prenotazione» spiega il dottor Roberto Cameriere, medico vaccinatore in servizio presso il punto vaccinale del capoluogo, ma «siamo riusciti ad andare avanti bene e a far capire alle persone che non sarebbe stato possibile lavorare in altra maniera» se non vaccinando solo le persone che avevano già fissato un appuntamento.

«La scorsa settimana per un paio di giorni – prosegue – siamo arrivati a punte di 1.800 vaccinazioni al giorno, allargando un po’ di più, mentre adesso siamo a quota 1.500». Il medico spiega che la maggior parte delle vaccinazioni eseguite ogni giorno sono richiami e che «stanno arrivando abbastanza numerosi i minorenni (12-18 anni, ndr) più di quello che ci potevamo aspettare».

Roberto Cameriere, medico vaccinatore al PalaPrometeo di Ancona

Su 1.500 vaccinati giornalieri, circa 400 sono prime somministrazioni e di queste quasi la metà sono giovani nella fascia 12-18 anni. Da lunedì 16 agosto per questa fascia d’età (12-18 anni) è previsto l’accesso diretto senza prenotazione in vista della ripresa dell’anno scolastico.

Per il resto il dottor Cameriere spiega che «ci sono le persone che per un qualche motivo hanno ritardato e qualche ultrasessantenne che non vedevamo da tantissimo tempo». Tra i vaccinati ci sono anche i docenti, ma «la stragrande maggioranza si è già vaccinata» e poi qualche turista, una decina al giorno, per le seconde dosi, incluso qualche straniero. In linea generale «le persone stanno rispettando le prenotazioni e questo centro continua ad attirare la maggior parte delle persone che vogliono vaccinarsi contro il Covid».

L’impianto sarà chiuso domenica 15 agosto (giorno di Ferragosto), sabato 21 e domenica 22 agosto, per poi chiudere i battenti nel pomeriggio del 28 agosto, quando prenderà avvio il trasloco per tornare alla tensostruttura Paolinelli di via Schiavoni.