Vaccini, dopo la consegna annullata in arrivo 22mila dosi nelle Marche

ANCONA – Sono 22mila le dosi di vaccino contro il covid-19 attese per la giornata di domani nelle Marche. Nell’hub regionale dell’Inrca arriveranno 17mila dosi di siero Moderna e 5mila di Johnson & Johnson. Nei giorni scorsi era stata annullata una consegna di 8.900 dosi di vaccino Moderna, che aveva comportato la riprogrammazione di una serie di appuntamenti nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio.

La nuova fornitura va ad aggiungersi alle 51.900 dosi di siero Pfizer giunte ieri nella nostra regione, portando la quota settimanale di sieri a 73.900 dosi. Per fine settimana è attesa anche una nuova fornitura di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), ma ancora non sono state comunicate il numero di dosi in arrivo.

Intanto nella giornata di ieri è stato aperto lo slot di prenotazione per la vaccinazione delle persone tra i 40 e 49 anni. E le adesioni sono state massicce tanto che alle 19 di ieri sono state circa 52.000 le persone che hanno fissato l’appuntamento per l’inoculazione della prima dose. Le prime somministrazioni verranno eseguite già a partire dalla prima metà di giugno.

Nelle Marche ad oggi sono 761.226 le dosi somministrate su 776.630 consegnate, un 98,01%: di queste

503.777 sono le prime dosi e 257.449 i richiami.