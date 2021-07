Vaccinazione ai turisti, via alle prime dosi nelle Marche

I primi turisti si sono presentati al centro vaccinale PalaPrometeo per il richiamo contro il covid. Non serve la prenotazione. Reciprocità vaccinale valida per tutte le Regioni

ANCONA – Sono partite anche nelle Marche, come in altre regioni italiane (Liguria, Piemonte e Abruzzo) le prime vaccinazioni contro il covid-19 ai turisti. Al centro vaccinale PalaPromteo di Ancona ci sono già i primi villeggianti che si sono presentati per ricevere il richiamo del vaccino. Per ora si tratta di numeri ancora esigui, dal momento che la stagione turistica è appena partita.

I turisti che hanno scelto le Marche come meta per le loro vacanze e che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose nella regione di residenza, possono ricevere l’inoculazione del richiamo, recandosi direttamente nei punti vaccinali di popolazione o nei punti vaccinali ospedalieri, senza bisogno di prenotare.

I vacanzieri possono anche recarsi nei centri vaccinali nello stesso giorno in cui è previsto l’appuntamento per la seconda dose. È sufficiente esibire il certificato di vaccinazione della prima dose con indicato il vaccino somministrato, la data di somministrazione e la data prevista per il richiamo.

La reciprocità vaccinale «vale per tutte le Regioni» fa sapere l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Una volta eseguito il richiamo nei punti vaccinali delle Marche, la vaccinazione dei turisti sarà registrata «come seconda dose e i dati inviati a livello centrale» spiega Lucia Di Furia, dirigente del Servizio Sanità Regionale.

Intanto nei centri vaccinali dell’Area Vasta due le inoculazioni procedono a ritmo serrato, come spiega il direttore Giovanni Guidi: «Lavoriamo a pieno regime su tutti e 4 i presìdi vaccinali. Stiamo procedendo in linea con quelle che sono le prenotazioni e con il ritmo medio di somministrazione». Il PalaPrometeo, come sottolinea Guidi, continua a vaccinare ad un ritmo di 1.200-1.500 inoculazioni al giorno.