Vaccinazione over 80, si parte il 20 febbraio. Saltamartini: «Forniture fino al 5 marzo»

ANCONA – Inizierà il 20 febbraio nelle Marche la somministrazione delle dosi di vaccino contro il covid-19 agli ultraottantenni, mentre il 12 febbraio alle ore 14 saranno aperte le prenotazioni. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano vaccinale regionale, che si è tenuta a Palazzo Raffaello.

L’assessore ha spiegato che la popolazione potrà prenotarsi per la vaccinazione sulla piattaforma di Poste Italiane o telefonando al numero verde 800 009 966.Gli anziani e le persone che non deambulano si potranno prenotare su una apposita sezione della piattaforma che deve essere attivata: l’Asur provvederà a girare i nominativi delle persone con difficoltà motorie ai medici di famiglia che eseguiranno le vaccinazioni a domicilio.

Le dosi saranno somministrate nei 15 punti vaccinali individuati sul territorio regionale nelle 5 Aree Vaste, dove la campagna sarà il modello approntato in occasione dello screening di massa. I punti vaccinali sono, ad Ancona il Palarossini, a Jesi, Senigallia e Fabriano presso il locale Palazzetto dello Sport, a Pesaro al Vitrifrigo Arena, a Fano il Centro Ortofrutticolo Codma, ad Urbino il Pala Carneroli, a Macerata il Seminario Vescovile, a Civitanova Marche al Centro civico, a Camerino e San Severino Marche al Distretto Sanitario, a Fermo al Fermo Forum, ad Amandola presso la ex scuola elementare, ad Ascoli Piceno alla Casa della Gioventù e a San Benedetto del Tronto al Palazzetto dello Sport.

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha evidenziato che «la vaccinazione è essenziale per alleggerire il peso del virus sulle strutture ospedaliere e per tornare alla normalità». «Per velocizzare il processo – ha detto Saltamartini – contiamo che il grosso della vaccinazione possa essere fatto nei punti vaccinali» e per questo ha invitato i familiari degli anziani ad accompagnare i loro cari in queste strutture in modo da metterli in sicurezza nei confronti del virus.

L’assessore ha spiegato che nelle Marche sono 133mila gli ultraottantenni, 9mila dei quali si trovano nelle Rsa dove la somministrazione del vaccino è già alla seconda dose per il 60-70% degli ospiti. In pratica sono 124mila gli anziani over 80 ancora da vaccinare. Sulla tempistica della fase due che coinvolge forze dell’ordine, polizia penitenziaria, detenuti, personale docente e Ata, Saltamartini ha chiarito che attende indicazioni dalla Conferenza Stato Regioni che si tiene nel pomeriggio di oggi. Nella seconda fase della campagna vaccinale saranno somministrate le dosi di AstraZeneca la cui prima fornitura di 6.300 dosi è arrivata oggi nelle Marche insieme a 12.570 flaconi di Pfizer Biontech.

Parlando della vaccinazione fra gli ultraottantenni l‘assessore ha spiegato che il trend di vaccinazione giornaliero sarà di 2.886 dosi e che le dosi saranno somministrate dalle 8 alle 20 con articolazione su turni. Il piano vaccinale, come ha spiegato Saltamartini, è stato strutturato in modo da completare la somministrazione della prima dose in 19 giorni ed ha spiegato che nelle Marche «abbiamo la fornitura di vaccini Pfizer e Moderna fino al 5 marzo». Il target di adesione degli over 80 secondo una stima della Regione potrà toccare quota 70% e 57.320 sono le somministrazioni programmate con una copertura sicura delle dosi. Ancora in ballo l’accordo con i medici di famiglia che a livello nazionale non è ancora stato concluso. Saltamartini ha evidenziato che accelerare la vaccinazione con Pfizer e Moderna significa «garantire l’incolumità» delle persone anziane.