ANCONA – Inizieranno oggi 22 marzo ad eseguire le prime iniezioni di vaccino contro il covid-19, i medici di famiglia delle Marche. «Cominciamo oggi con i domiciliari, mentre chi la settimana scorsa non ha fatto in tempo a rifornirsi di dosi, tra oggi e domani si approvvigiona, per poi partire nei giorni successivi» dichiara Massimo Magi, presidente regionale Fimmg, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.

Le prime somministrazioni verranno eseguite con il siero anglo-svedese AstraZeneca sugli over 80 non vulnerabili che non possono raggiungere i punti vaccinali allestiti dalla Regione. Nei giorni scorsi non tutti i medici di famiglia erano riusciti a ritirare la loro fornitura di vaccino, 1 flacone per medico, pari a 12 dosi al massimo, per via dello stop imposto dall’Aifa in seguito a reazioni avverse e ad alcuni decessi tra Sicilia e Piemonte.

Dopo il via libera dell’Ema, agenzia europea per i medicinali, il siero anglo-svedese può tornare ad essere utilizzato dai 18 anni in su. Da domani, 23 marzo i medici potranno contare anche su dosi di Moderna, giunte ieri nelle Marche (9.900) e in settimana verranno riforniti anche di vaccino Pfizer.

Massimo Magi

Visto che «sono pochi i domiciliari che potranno essere vaccinati con AstraZeneca, le dosi che restano inizieremo a somministrarle anche agli over 80 che verranno in ambulatorio». Il presidente regionale Fimmg spiega che «ad oggi» i medici di famiglia «possono vaccinare, ultraottantenni, docenti e forze dell’ordine e dal 23 marzo possiamo cominciare anche a vaccinare i 70-79enni».

Gli anziani che rientrano nella fascia d’età 70-79 anni «devono prenotarsi presso il proprio medico di famiglia» afferma Magi. Tre le modalità di prenotazione: tramite un numero unico telefonico, una piattaforma digitale per ogni equipe territoriale che verrà messa a disposizione dei medici tra oggi e domani sul sito Sm3puntozero.com, oppure chiamando direttamente il proprio dottore.

Nella fascia d’età 70-79 anni i primi ad essere vaccinati saranno i soggetti «estremamente vulnerabili o disabili (legge 104 art.3 c. 3 disabilità grave e permanente) che vanno fatti ora» spiega il presidente Fimmg.

Per quanto riguarda invece le persone che si vaccinano nei punti vaccinali allestiti dalla Regione Marche, l’assessore Saltamartini ha annunciato che «probabilmente verso il 10-15 aprile potremo aprire lo slot di prenotazione per 70-80 anni ma con poche dosi da somministrare. Il grosso dovrebbe arrivare a maggio e soprattutto giugno per 60-70 e 70-80».