Vaccinazione dei lavoratori delle imprese, siglato protocollo tra Regione e Inail

ANCONA – Protocollo d’intesa tra Regione Marche e Inail per la somministrazione del vaccino anti-Covid ai lavoratori delle imprese. La sottoscrizione oggi – 16 dicembre – a Palazzo Raffaello ad opera del governatore Francesco Acquaroli, del presidente regionale Inail Giovanni Contenti, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. L’iniziativa, che si inserisce in un sistema integrato di prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro punta a mettere in sicurezza i lavoratori e a favorire competitività e ripresa, tramite la vaccinazione.

«Stiamo mettendo in campo tutte le risorse che abbiamo a nostra disposizione per dare le giuste informazioni e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della pandemia e della vaccinazione – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. L’accordo di oggi è particolarmente importante perché prevede un impegno comune a rafforzare la capacità vaccinale nella nostra regione. Ritengo questo aspetto fondamentale perché con il Covid dovremo ancora convivere per qualche tempo ed è quindi importante che ci sia massima sinergia istituzionale e massimo raccordo per mettere in campo tutte le iniziative utili ad abbassare le potenzialità della curva pandemica e a fare prevenzione».

Da sinistra Contenti, Acquaroli e Saltamartini

Il direttore regionale Inail Giovanni Contenti ha sottolineato la «sinergia istituzionale tra Inail, assessore alla Sanità e Asur» che ha consentito di arrivare «alla sottoscrizione di un accordo che amplia la sfera dei soggetti istituzionali chiamati in campo a garantire il perseguimento dell’obiettivo di salute pubblica. Mediante l’adozione di specifici protocolli con le associazioni di categoria verranno individuate le aziende destinatarie della somministrazione vaccinale, il numero dei lavoratori idonei a ricevere la somministrazione, nonché il calendario relativo allo svolgimento delle attività sanitarie da porre in essere a livello nazionale».

Dall’inizio dell’epidemia al 31 ottobre 2021, sono 183.147 i casi di infortunio sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail di cui 4.312 nelle Marche. Una firma che consolida la collaborazione tra l’Istituto e la Regione Marche. La vaccinazione sarà gratuita per lavoratori e imprese.