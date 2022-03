Vaccinazione Covid, prime somministrazioni in calo del 72,9%. Inoculate 211 dosi di Novavax

ANCONA – Sensibile calo nelle Marche del numero delle persone che si vaccinano con prima dose. Le prime somministrazioni di vaccino anti-Covid che avevano registrato una impennata in vista dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e di quello di Super Green pass per i lavoratori della stessa fascia d’età, in vigore dal 15 febbraio, ora registrano una importante riduzione.

Se infatti nel mese di gennaio 2022 sono state somministrate 34.242 prime dosi, dal 1° febbraio al 1° marzo le prime inoculazioni sono scese a 9.280, ovvero il 27,10% rispetto al mese precedente, con una riduzione del 72,9%.

Le dosi di vaccino anti-Covid complessivamente somministrate nel periodo di riferimento (1° febbraio – 1° marzo) sono state 120.264, di cui 9.280 prime dosi, 28.267 richiami e 82.669 terze dosi. Da ieri 1 marzo ha preso avvio la somministrazione delle quarte dosi, e in una giornata ne sono state inoculate 45, per lo più a persone seguite dai servizi sanitari.

Sempre nella giornata di ieri è partita anche la somministrazione del vaccino Novavax, e nella prima giornata sono state iniettate 211 dosi.