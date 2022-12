ANCONA – Prendono il via da oggi, 21 dicembre, le prenotazioni per la vaccinazione anti-covid per i bambini fragili dai 6 mesi ai 4 anni. Lo ha reso noto la Regione. L’apertura delle prenotazioni dalle 10 di questa mattina – 21 dicembre – sulla piattaforma di Poste per i punti vaccinali di popolazione, oppure può essere prenotata negli ambulatori dei pediatri di libera scelta.

La somministrazione, che avviene su richiesta dei genitori, è stata estesa a tutti dalla fascia 6 mesi – 4 anni che non presentano condizioni di fragilità e nelle Marche la platea potenziale è di 42.214 bambini. Il vaccino somministrato è quello Pfizer nella formulazione da 3 microgrammi per dose.

Intanto la Regione ha rinnovato l’accordo con Federfarma e Assofarm, sottoscritto per la prima volta nell’aprile 2021, per la vaccinazione anti-Covid nelle farmacie delle Marche. Ad aderire sono 133 farmacie che inoculano una media di 1000 vaccini a settimana, mentre quelle che partecipano alla campagna vaccinale antinfluenzale sono 158. «Le farmacie sono capillari sul territorio e utili alla vaccinazione di chi non si può spostare – ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – quindi sono un valido supporto per le dosi booster soprattutto dei più anziani. Inoltre spesso con il farmacista esiste un rapporto fiduciario che agevola la campagna vaccinale».

La Regione rimborsa ai farmacisti circa 7 euro a dose somministrata e l’accordo rinnovato è valido per tutto il 2023. «Alla luce della campagna vaccinale anti-covid-19 in corso presso le farmacie convenzionate della Regione Marche, l’attuale situazione pandemica richiede di implementare le attività delle farmacie territoriali per la somministrazione dei vaccini anti-covid 19 – si legge nella Delibera di giunta – Pertanto la Regione, al fine di continuare a contenere e a contrastare la circolazione del virus Sars-CoV-2, ritiene importante sottoscrivere un nuovo accordo con le OO.SS. (organizzazioni sindacali, ndr) delle farmacie convenzionate per continuare l’attività di somministrazione dei vaccini anti-covid19 in farmacia».