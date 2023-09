Vaccinazione anti-Covid ai nastri di partenza, nelle Marche arrivate quasi 20mila dosi contro le ultime varianti

I vaccini consegnati, 14mila dosi per gli adulti (over 12) e 4.800 dosi per bambini tra i 5 e i 12 anni, sono i sieri ad mRNA. Il 12 ottobre il via alla campagna antinfluenzale con la possibilità di co-somministrazione dei due vaccini

-