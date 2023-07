Vacanze, scatta l’esodo estivo: bollino rosso in autostrada. I controlli prima della partenza

Il weekend dal 28 al 30 luglio segna l'inizio delle ferie per tanti italiani che si metteranno in auto per raggiungere le mete scelte per le proprie vacanze

Con la fine di luglio scatta l’esodo estivo per le vacanze e su strade e autostrade è bollino rosso. Il weekend dal 28 al 30 luglio segna l’inizio delle ferie per tanti italiani che si metteranno in auto per raggiungere le mete scelte per le proprie vacanze. Secondo Federalberghi ad andare in vacanza saranno 35 milioni di italiani, e agosto resta il mese leader per le ferie. Il 77% degli italiani scelgono proprio agosto per la propria vacanza principale, mentre solo il 17,6% opra per luglio e il 4% sceglie il mese di settembre.

Per Federalberghi il 55,1% dei vacanzieri utilizzerà la propria macchina per recarsi nel luogo scelto per trascorrere le ferie, il 31,6% viaggerà in aereo e il 5,1% in nave. Da questi dati si capisce bene quanto strade ed autostrade saranno prese d’assalto.

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia traffico da bollino rosso per l’esodo verso le località turistiche venerdì pomeriggio, sabato mattina e pomeriggio e domenica mattina, mentre sul fronte del rientro bollino rosso solo per domenica pomeriggio. I mezzi pesanti non potranno circolare venerdì pomeriggio dalle 16 alle 22, di nuovo sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Il primo bollino nero sulla rete autostradale ci sarà la mattina del 5 agosto.

Prima di mettersi in auto per raggiungere le località vacanziere è bene effettuare alcuni controlli preventivi del mezzo. Oltre a verificare il corretto funzionamento del condizionatore d’aria, fondamentale viste le ondate di calore che si sono susseguite, è bene prestare particolare attenzione agli pneumatici, verificando sia l’integrità e lo spessore del battistrada, sia la pressione. Fondamentale anche il controllo del livello dell’olio motore, del liquido di raffreddamento e dei freni, oltre che del liquido dello sterzo. Meglio rivolgersi alle officine autorizzate per questi controlli.

Massimo Ippoliti, rappresentante Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali carburante di Confcommercio

Spesso chi va a fare il pieno dal proprio benzinaio di fiducia prima della partenza ne approfitta anche per un controllo del mezzo, spiega Massimo Ippoliti, e «in questi periodi è una richiesta che ci viene rivolta con una certa frequenza. Ci chiedono soprattutto un controllo generale, dagli pneumatici al liquido radiatore e tergicristalli, dall’olio motore ai fari».

Anche luci e fari vanno controllati per non incorrere in sanzioni. Attenzione anche alla revisione dell’auto e al kit di emergenza che deve essere presente in auto, insieme al ruotino di scorta che molti dimenticano. Un bel checkup prima della partenza è l’ideale per viaggiare in sicurezza evitando inghippi dell’ultimo minuto che possono rovinare la vacanza. Oltre ai controlli è bene anche verificare che tutta la documentazione burocratica sia a posto, dal libretto di circolazione, all’assicurazione, passando per il bollo.