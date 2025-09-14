Ancona, utilizza una prepagata rubata: denunciato

ANCONA – La scorsa notte la Polizia di Stato è intervenuta su richiesta giunta su linea 112 NUE, per segnalata presenza, all’interno di una sala scommesse in località Torrette, di un soggetto riconosciuto come il presunto autore della sottrazione di un portafogli, avvenuta all’interno di un circolo cittadino.

Il richiedente ha raccontato ai poliziotti che, nella serata appena trascorsa, mentre si trovava all’interno del suo circolo unitamente ad alcuni suoi amici, ha visto entrare un ragazzo non iscritto al circolo ma apparente innocuo. Per tale ragione non gli è stato negato l’accesso.

Il ragazzo, venticinquenne, in un primo momento si è unito a loro per giocare a biliardino, ma poi è stato gentilmente invitato a desistere, non essendo molto bravo.

Dopo diverso tempo, il richiedente ed i suoi amici hanno interrotto la partita e si sono accorti che il portafogli di uno di loro era sparito dalla sedia sulla quale avevano lasciato i propri effetti personali. Mediante la visione della movimentazione della carta prepagata, hanno accertato che qualcuno la stesse utilizzando in svariate attività. Seguendo le movimentazioni della carta, il richiedente è giunto davanti la sala giochi, dalla quale ha visto uscire lo stesso ragazzo che nella serata aveva fatto accesso nel circolo.

Giunti celermente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dal richiedente, il quale ha fornito una descrizione dell’abbigliamento del soggetto in questione e riferito che questi si era appena allontanato frettolosamente a piedi.

Gli agenti hanno quindi ritracciato non lontano dalla sala giochi un soggetto che rispecchiava fedelmente le descrizioni fornite, intento a camminare, con andatura veloce e barcollante. Alla richiesta dei poliziotti di esibire un documento d’identità, il ragazzo ha risposto con frasi sconnesse, riferendo di non avere alcun documento al seguito, e non è riuscito a fornire delle generalità chiare ed attendibili, essendo alterato dall’abuso di sostanze alcoliche.

A seguito di perquisizione personale, è rinvenuta nella sua disponibilità una carta prepagata. Chiesta contezza circa il possesso della carta, il giovane ha risposto dichiarando che non era la sua e, dapprima, ha riferito di averla rinvenuta nella mattinata precedente in un luogo non ben precisato, ma, poco dopo, ha asserito di averla rinvenuta nella tarda serata nei pressi di un ATM nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.

I poliziotti hanno quindi deciso di accompagnarlo in Questura per procedere alla sua compiuta identificazione.

Al termine delle operazioni, il venticinquenne, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato deferito all’A.G. competente per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.