Ancona, urla da un appartamento: denunciato un 24enne

ANCONA- È accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 26 novembre, alle ore 15 circa, quando la Squadra Volanti ha raggiunto Strada di Passo Varano: un passante aveva segnalato delle forti urla provenire da un appartamento in cui un 24enne stava dando in escandescenze.



Il portone principale veniva aperto da una ragazza, la quale riferiva che le urla in questione erano del convivente il quale, nel frattempo scendeva le scale, urlando, e furioso cominciava a cacciare gli agenti. Gli operatori tentavano fin da subito di calmarlo, ma il ragazzo continuava in una escalation di rabbia, gesticolando in modo frenetico, assumendo atteggiamenti prossemici e minacciosi verso gli agenti. Si avvicinava e gesticolava in modo plateale simulando con le braccia di colpire gli operatori, li minacciava, e con forti manate colpiva le pareti in strada e i pali della segnaletica stradale.



Presumibilmente infastidito dai ripetuti sforzi dei poliziotti di calmarlo, e dalla richiesta di esibire un documento, il ragazzo iniziava a urlare e camminare in modo frenetico per strada, dove vi erano diversi veicoli che transitavano, il che aumentava la pericolosità della situazione data la quasi totale assenza di cognizione dell’individuo.

I poliziotti sono infine riusciti a fermare l’uomo e metterlo in sicurezza. Il ragazzo, 24 anni, nato ad Ancona, risultava avere molteplici precedenti per droga, sia detenzione che spaccio, lesioni personali, minaccia e danneggiamento.