Ancona, uomo investito in corso Carlo Alberto finisce in ospedale

ANCONA – Paura in corso Carlo Alberto ad Ancona, dove un uomo è stato investito. A portare i primi soccorsi è stata una Volante della Questura che stava transitando in zona. Sul posto sono intervenute una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica.

L’uomo, un 64enne, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti, con un codice di media gravità. Nell’incidente ha riportato un politrauma. Si tratta dell’ennesimo investimento avvenuto in pochi giorni, l’ultimo ieri in corso Amendola, dove una 48enne è stata centrata da una auto nello steso punto dove solo una settimana fa era stata investita un’altra donna centrata da un suv.