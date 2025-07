Ancona, all’Univpm la ricerca incontra il futuro e il territorio. Ecco “Vitality Researchers’ Day”

ANCONA – Giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 9, nell’aula magna di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, si terrà un importante evento di divulgazione della attività di ricerca condotte nell’ambito di Vitality – Ecosistema di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale.



10 “Spoke” o nodi di ricerca con affiliati pubblici e privati, 3 regioni Marche, Umbria e Abruzzo, insieme per l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità dell’economia del Centro Italia. Questo è Vitality, un progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del PNRR, partito nel 2022 con un finanziamento complessivo di circa 116 milioni di euro.



La giornata, organizzata dall’Università Politecnica della Marche (Spoke 5 dell’Ecosistema) in collaborazione con la Fondazione Vitality, sarà un importante evento di divulgazione della attività di ricerca condotte in questi anni e si svolgerà in concomitanza con l’ultima tappa del Contamination Lab, parte integrante del PNRR Placement Program di Vitality.



L’appuntamento dal titolo “Vitality Researchers’ Day” vuole essere un momento chiave per offrire una panoramica sullo stato di avanzamento del Progetto, illustrata direttamente dagli “Spoke” dell’Ecosistema. Sono, infatti, 10 i nodi di ricerca, chiamati “Spoke”, incaricati della realizzazione delle attività che hanno tutte come obiettivo l’agevolazione del trasferimento tecnologico e l’accelerazione della trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio.



Grazie alla collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali sono state trovate soluzioni innovative condivise, per aumentare la copertura dei servizi, migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi produttivi e delle pubbliche amministrazioni, nonché le condizioni di lavoro.

I temi di ricerca riguardano la sanità, la cybersecurity, le tecnologie spaziali, le produzioni alimentari gli ambienti di vita e di lavoro, l’inclusività e i materiali e dispositivi biocompatibili.



«Il Vitality Researchers’ Day – afferma il rettore Gian Luca Gregori – è un momento di grande valore scientifico e culturale, in cui la ricerca si apre al territorio, alle imprese e ai cittadini. Questo appuntamento rappresenta l’occasione per condividere i risultati di un lavoro corale che coinvolge università, enti pubblici e imprese, nell’ambito di un progetto ambizioso come Vitality, sostenuto dall’Unione Europea attraverso il PNRR. Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione tra il mondo accademico, il tessuto produttivo e le istituzioni sia possibile affrontare con efficacia le sfide del nostro tempo, dalla transizione digitale alla sostenibilità ambientale, fino all’inclusione sociale».



Di seguito gli spoke che saranno presentati:



– MEGALITHIC – Methods and technologies enhancing local specialization strategies in health, industry and cybersecurity, a cura dell’Università degli Studi dell’Aquila.

– ASTRA – Advanced space technologies and research alliance, a cura del Gran Sasso Science Institute.

– Innovative food production: matching sustainability and quality of life, a cura dell’Università

degli Studi di Teramo.

– One-health telemedicine and environment, a cura dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara.

– Environmental, economic and social sustainability of living and working environments,

a cura dell’Università Politecnica delle Marche.

– Innovation and safeness in living environments in the digital and green transition era, a cura dell’Università di Camerino.

– SAFINA – Smart solutions and educational programs for anti-fragility and inclusivity, a cura dell’Università di Macerata.

– Innovative therapeutic approaches: new chemical entities, biologics and drugs

delivery, a cura dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

– Nanostructured materials and devices, a cura dell’Università degli Studi di Perugia

– Bio based and bio compatible materials and devices, a cura dell’Università degli Studi di Perugia.



L’incontro è un pre evento Sharper – Notte Europea dei Ricercatori 2025.