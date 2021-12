Ancona, unità cinofile della Polizia all’uscita delle scuole

ANCONA – Unità cinofile davanti alle scuole di Ancona. È quanto disposto dal questore di Ancona, Cesare Capocasa con l’obiettivo di far sentire protetti e sicuri i ragazzi.

Si tratta di una delle diverse iniziative volte ad avvicinare i giovani alla legalità ed a contrastare fenomeni come il bullismo o lo spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità di istituti scolastici, primo luogo di aggregazione. Già due incontri di formazione si sono svolti in due licei Anconetani, rispettivamente il Savoia-Benincasa ed il Galileo Galilei, in occasione rispettivamente della Giornata Internazionale Contro la Violenza di Genere, e di quella per ricordare le vittime della strada, circostanze in cui gli studenti hanno potuto confrontarsi con il personale specializzato della Polizia di Stato, che si occupa di reati contro la persona e di vittime vulnerabili e della Polizia Stradale.

«L’educazione è il principale strumento per combattere fenomeni devianti e in grado di corrompere le coscienze dei nostri giovani ragazzi – dice il questore Capocasa -. Una società civile deve mettere la formazione degli Uomini e delle Donne di domani al primo posto e per questo motivo è uno degli obiettivi prioritari degli Operatori di Polizia, al servizio dei cittadini e della collettività».

Il primo Istituto che ha ricevuto la visita dei Cinofili, oltre quella dei Poliziotti di Prossimità con cui già sono intercorsi i primi contatti e colloqui è stato l’I.C. “Posatora- Piano- Archi”, la cui dirigente scolastica, Stefania Tarini ha espresso parole di ringraziamento per la tempestiva risposta e disponibilità dimostrata dal questore e dagli agenti alle sue richieste di collaborazione, rappresentando altresì che gli effetti della presenza della Polizia di Stato sta già sortendo i primi effetti in termini di sicurezza e deterrenza di comportamenti scorretti, a tutela degli studenti.