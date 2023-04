Ancona, Ultima Generazione copre con un telo la Fontana delle 13 Cannelle

ANCONA – Fontana delle 13 Cannelle coperta con un telo da Ultima Generazione. La manifestazione messa in atto nell’ambito della campagna ‘Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, che si definisce «una coalizione di cittadini» si è svolta questa mattina ad Ancona, nel cuore del capoluogo marchigiano. A guidare l’iniziativa, la portavoce nazionale di Ultima Generazione, Maria Letizia Ruello, ricercatrice universitaria marchigiana.

Ultima generazione è costituita «da persone di tutte le età» ha detto, spiegando che la richiesta è quella di un deciso cambio di rotta rispetto alle politiche energetiche adottate nel Paese. Il tema centrale è quello del cambiamento climatico, che da origine a fenomeni estremi, come quello alluvionale che il 15 settembre scorso ha colpito il Senigalliese provocando 12 vittime accertate e una persona tutt’ora dispersa, e la siccità che sta attanagliando diverse zone italiane, Marche incluse.

La portavoce di Ultima Generazione

Ultima Generazione ha chiesto di «utilizzare i soldi delle nostre tasse, anziché in progetti per carbone, petrolio e metano, di utilizzarli per progetti di transizione energetica» come energie rinnovabili, recupero dell’acqua, ed efficientamento energetico. Il gruppetto di cittadini, ha voluto così denunciare «le gravi condizioni attuali e i rischi che andiamo correndo continuando a osservare immobili le politiche estrattiviste del nostro Governo».

«Già dal 2015 le Nazioni si erano impegnate a ridurre le emissioni – ha spiegato Ruello – : non solo non le hanno ridotte», ma sono state «aumentate, perché continuiamo a metterci soldi» in «energie fossili». «L’acqua – ha dichiarato – è la prima cosa che ci manca e tutti i climatologi, anche i ‘nostrani’, dicono che la causa sono gli stravolgimenti climatici» da qui la decisione di velare la Fontana a sottolineare l’importanza di questa risorsa, l’acqua, fondamentale per la vita umana.

Lombardi, studente 22enne che ha aderito a Ultima Generazione

«L’acqua si accumula e poi improvvisamente si scarica nel giro di poche ore» come «successo a Senigallia» ha fatto notare, evidenziando che «quell’acqua, invece che fonte di vita» in quel caso è stata «fonte di morte». «Le fonti rinnovabili» ha concluso «devono sostituire il fossile» e «abbiamo meno di tre anni per invertire la tendenza» perché in base ai «modelli previsionali» è proprio «entro questo tempo» che «verrà superato quel ‘fatidico’ 1,5 gradi celsius di aumento della temperatura che è un punto di non ritorno».

Tra i cittadini che hanno «scelto di unirsi a questo gruppo» anche Ettore Lombardi, uno studente universitario di 22 anni.: «Chiedo che la politica smetta di ‘finanziare’ l’industria del fossile e indirizzi quei soldi verso un tipo di sviluppo sostenibile per quanto riguarda la questione idrica e energetica, in modo da dare anche dei posti di lavoro».