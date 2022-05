Ucraina, paziente oncologica in arrivo all’ospedale di Ascoli, Caroli: «Grande spirito di solidarietà»

ANCONA – Nuova paziente ucraina in arrivo nelle Marche. La donna, una 32enne oncologica, è la quarta paziente giunta nelle Marche tramite la Cross, Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario, nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile per il trasferimento dei pazienti che hanno bisogno di assistenza ospedaliera attraverso il Medevac (Medical Evacuation).

Oltre alla donna, nelle Marche sono arrivati altri tre pazienti, tutti malati oncologici, dall’inizio della guerra, ovvero un bambino ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona, una donna ricoverata presso l’oncoematologia di Pesaro, e una donna all’oncoematologia di Ascoli Piceno.

La paziente arriverà in serata nel nosocomio ascolano, con un trasferimento dall’aeroporto di Bologna, per essere ricoverata «presso il reparto di oncoematologia» spiega Mario Caroli, referente sanitario regionale e coordinatore del Gores (Gruppo operativo regionale emergenza sanitaria).

Si tratta di un gruppo di 16 pazienti ucraini in arrivo nel pomeriggio di oggi in Italia, due dei quali minori, tutti con patologie tumorali, i quali saranno distribuiti negli ospedali di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche. Caroli sottolinea il «grande spirito di solidarietà» con cui «la nostra regione continua a rispondere» alle richieste della Cross.