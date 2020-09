Alla guida ubriaco e senza assicurazione, patente ritirata ad un 33enne

Il conducente è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona, mentre se ne andava in giro in auto come se nulla fosse

ANCONA – Senza assicurazione e in stato di ebrezza. Ieri mattina un 33enne albanese è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona, mentre se ne andava in giro in auto ad Ancona come se nulla fosse. L’uomo è stato fermato intorno alle 11 , in via 29 novembre, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. I militari della Sezione Radiomobile hanno subito notato che qualcosa nom andava: l’auto del 33enne era priva della copertura assicurativa prevista, mentre il conducente, sottoposto all’alcool test è risultato avere un tasso di alcool pari a 0,70 (g/l).

Per l’uomo è scattato prima il ritiro della patente di guida, e poi la sospensione, disposta dalla Prefettura. Inoltre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con affidamento al deposito autorizzato. Il conducente è stato multato per 1.400 euro e ha subito la decurtazione di 15 punti dalla patente.