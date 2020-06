Ancona, ubriaco prende a calci la portiera del bus. Denunciato 49enne

ANCONA – Il pullman della società Conerobus era da poco giunto al capolinea di piazza Rosselli ad Ancona. Fine corsa. In attesa di riprendere il servizio pomeridiano. l fatto è accaduto ieri, mercoledì 24 giugno. I passeggeri avevano lasciato il mezzo di trasporto pubblico e la portiera era appena stata chiusa quando l’autista ha avvertito alcuni rumori, forti colpi sulla carrozzeria posteriore. I

Il tempo di guardare allo specchietto retrovisore laterale destro ed ha notato un uomo che sferrava calci sulla portiera mandando in frantumi il vetro. Il dipendente della società è sceso subito dal pullman ed è corso dietro al malfattore mentre allertava il “112” e chiedeva l’intervento di una pattuglia.



Sul posto è giunta una “gazzella” della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Ancona. I carabinieri hanno subito individuato l’autore del gesto mentre cercava di far perdere le tracce dirigendosi verso l’area Taxi della stazione ferroviaria. L’uomo è stato bloccato e accompagnato in caserma. Mentre il personale della Conerobus formalizzava la denuncia, il malfattore è stato identificato: nei guai è finito un 49enne ucraino, operaio residente nel capoluogo dorico, già noto alle forze dell’ordine. Ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta poiché quando ha colpito il bus era in preda ai fumi dell’alcol.