Ancona, ubriaco molesto disturba la mensa del povero

ANCONA – Pomeriggio movimentato ieri alla mensa del povero di Ancona. Dietro segnalazione di persona molesta, la Sala Operativa della Questura inviava gli agenti delle Volanti presso la mensa “Padre Guido”, luogo di accoglienza per bisognosi e senzatetto.

Secondo testimonianza dei responsabili della struttura, una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica, nonostante il servizio mensa fosse terminato ormai da tempo, aveva continuato a suonare insistentemente al campanello, chiedendo di entrare per consumare il suo pasto. Considerato che ogni invito ad allontanarsi era rimasto inascoltato, era stata contattata la linea di emergenza.

Gli uomini delle Volanti, sul posto, già durante il racconto dei responsabili notavano un uomo chiaramente barcollante a pochi metri dall’ingresso: proprio l’individuo protagonista della vicenda.

Dopo aver ricevuto conferma che la condotta non era stata violenta ma solo molesta, gli agenti prendevano contatti direttamente con il soggetto. Sin dai primi istanti, però, ogni forma di dialogo risultava vana poiché l’uomo, visibilmente ubriaco, appariva sordo a ogni invito ad allontanarsi dall’area urlando parole incomprensibili nei confronti dei poliziotti. Invitato ad esibire un documento d’identificazione, il giovane ignorava la richiesta, continuando ad agitarsi lungo la via Padre Guido.

L’uomo veniva portato in Questura, ove veniva identificato per un cittadino somalo di 27 anni, regolare sul territorio nazionale. Alla luce della sua condotta, l’uomo veniva sanzionato per l’ubriachezza.