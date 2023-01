Ancona, ubriaco e molesto danneggia veicoli e un esercizio commerciale: denunciato

L'uomo è stato denunciato per i danneggiamenti provocati poi sanzionato per ubriachezza

ANCONA – Sbraitava in preda ai fumi dell’alcol, barcollante e prendeva a calci le auto in sosta. L’allarme è scattato verso l’1,30 circa di ieri in via XXV Aprile. Ad allertare il 112 sono stati i residenti che, preoccupati che quel tizio potesse arrecare danni, hanno chiesto l’intervento delle volanti della Questura. Prontamente intervenuti, gli agenti si sono accorti di un capannello di persone che con grida e ampi gesti delle braccia, indicavano l’uomo – additato come l’autore dei calci alle vetture – che si stava allontanando con direzione Galleria Risorgimento. Pertanto gli agenti lo hanno individuato e bloccato, in piazzale della Libertà.

L’uomo, in preda all’ira, con una violenza e rabbia incontrollata aveva danneggiato alcuni veicoli in sosta e pure degli arredi da giardino che gli si erano presentati davanti lungo il suo percorso. Non pago dei danni già provocati, si era recato barcollante in un dehors di un esercizio commerciale, distruggendolo. Così, senza motivo: aveva rotto le fioriere con i relativi porta vaso e le griglie di separazione poi sparsi lungo la pubblica via. Pertanto gli agenti dopo averlo bloccato lo hanno accompagnato presso gli uffici della Questura, dove è stato denunciato per il reato di danneggiamento. Inoltre, considerato lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso etilico, è stato anche sanzionato per ubriachezza poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove ha smaltito la sbornia.