Ancona: ubriaco guida contromano e causa un incidente

È successo questa mattina in via Palestro. In ospedale un 20enne Per i soccorsi sanitari è intervenuta la Croce Gialla

ANCONA – Percorre contromano via Palestro e si schianta contro un’auto. L’incidente si è verificato questa mattina all’alba. Protagonista un 20enne che è risultato poi positivo all’alcol test. Il giovane era in auto quando, attorno alle 5.45, ha imboccato la centrale via nel senso vietato. Pochi metri ed è finito contro una Fiat Panda guidata da un altro ragazzo della stessa età. Il 20enne che ha causato l’incidente è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Non era grave ma è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Adesso al 20enne verrà ritirata la patente. Per i soccorsi sanitari è intervenuta la Croce Gialla.