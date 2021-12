Ancona, ubriaco fugge dall’ospedale e precipita da un dirupo

ANCONA – Viene soccorso perché completamente sbronzo ma mentre si trova al Pronto Soccorso fugge e cade in un dirupo. Difficile recuperarlo per polizia e sanitari intervenuti ieri sera, 11 dicembre, a Torrette. A creare un grande scompiglio è stato un 19enne rumeno, trovato ricoperto di fango.

Il giovane è stato soccorso due volte in una ora. Il primo intervento è stato fatto in via Rossi, al Piano. Era entrato in un condominio e i fumi dell’alcol lo hanno fatto cadere battendo la testa sulla porta dell’abitazione di una famiglia che lo ha trovato disteso e privo di sensi sul pianerottolo. Chiamato il 118 sono arrivate automedica e Croce Gialla. L’ambulanza ha portato il 19enne al Pronto Soccorso. Da lì però il rumeno è fuggito camminando in mezzo alla strada e per poco non è stato investito. Una donna con un pick-up è intervenuta per proteggerlo dalle vetture in transito quando si è seduto sulla carreggiata. Questo in attesa che arrivassero i soccorsi. Ma il giovano si è poi allontanato verso una boscaglia precipitando da un dirupo. Polizia e sanitari sono riusciti a recupero con mille difficoltà, ricoperto di fango, e lo hanno riportato in ospedale.