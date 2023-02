Ancona, ubriaco e molesto: 28enne denunciato

ANCONA – Un 28enne straniero è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo che lo hanno sorpreso ubriaco e molesto. Alle 21.00 di ieri, giovedì 9 febbraio, durante un servizio di perlustrazione del territorio gli agenti della Squadra Volanti hanno notato un ragazzo ubriaco che camminava lungo la Galleria del Risorgimento ad Ancona.

Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato il ragazzo, a cui hanno chiesto di esibire un documento di identità. Si tratta di un cittadino tunisino di 28 anni che con i poliziotti ha assunto fin da subito un comportamento ostile e non collaborativo, manifestando atteggiamenti di sfida.

Il 28enne in stato di agitazione è stato invitato a calmarsi, ma agli agenti non ha voluto riferire nulla sulla sua presenza sul posto. Inoltre pronunciando minacce, si è avvicinato ai poliziotti con fare aggressivo. Al nuovo invito dei poliziotti a calmarsi, il giovane ha continuato ad assumere atteggiamenti sempre più minacciosi, cercando di allontanarsi in direzione dell’uscita della Galleria per dileguarsi ed eludere il controllo.

Gli agenti lo hanno fermato, ma il 28enne ha iniziato a dimenarsi con violenza scalciando, urlando e minacciando gli operatori intervenuti. Anche durante l’accompagnamento presso la Questura di Ancona, ha continuato nelle minacce, scalciando anche la portiera dell’autovettura di servizio. Per questi motivi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.