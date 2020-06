Falconara, ubriaco al volante danneggia un’auto in sosta: denunciato dai Carabinieri

ANCONA – Ubriaco fradicio si schianta contro un’auto parcheggiata lungo la strada. L’episodio è avvenuto ieri sera alle 21, in via Giacomo Leopardi a Falconara Marittima. Un uomo 87enne si trovava all’interno della sua abitazione quando ha sentito improvvisamente un boato provenire dalla strada e affacciandosi dalla finestra scopre che la sua auto, una Fiat Punto, è stata urtata e danneggiata da un mezzo che si è subito dileguato.

Il poveretto preso dallo sconforto chiama subito il 112 per segnalare l’accaduto e nel giro di pochi istanti una pattuglia della Sezione Radiomobile del Norm Carabinieri di Ancona era già sul posto. Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno trovato l’auto dell’anziano con dei danni evidenti nella parte anteriore sinistra: ruota, deflettore e specchietto retrovisore esterno. A terra invece, c’erano ancora i pezzi lasciati dall’autovettura che aveva provocato lo scontro: una borchia di una ruota con lo stemma Ford e una calotta di uno specchietto retrovisore grigio con annesso indicatore di direzione.

I carabinieri, lanciati subito alla ricerca del mezzo, hanno individuato pochi minuti dopo, in via Puglie, una Ford Fiesta di colore grigio danneggiata che circolava senza quelle parti lasciate sul luogo dell’incidente. Alla guida c’era un 49enne di Falconara, che in evidente stato di ebrezza, è stato sottoposto dai militari dell’Arma ad accertamento con etilometro:dal quale è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico pari a 1,34 g/l, quasi tre volte superiore al limite consentito.

All’uomo. denunciato per guida in stato di ebrezza, i carabinieri hanno ritirato la patente.

Nella stessa serata i militari del Norm di Ancona, hanno sanzionato due pedoni molesti che infastidivano i passanti in Piazza della Repubblica e Corso Carlo Alberto ad Ancona. Si tratta di un 29enne anconetano, fermato nella notte dai carabinieri in Piazza della Repubblica, e di un 37enne di origini marocchine controllato, nel pomeriggio di ieri, lungo corso Carlo Alberto. Nei confronti dei dueuomini, entrambi in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool, i militari hanno elevato una sanzione amministrativa da 102 euro.