Ancona, ubriachi danneggiano auto in sosta. Tre giovani denunciati

ANCONA – Ubriachi denneggiano auto in sosta. Tre giovani denunciati. La vicenda è avvenuta oggi, lunedì 27 gennaio, verso le 4 del mattino in via Matteotti ad Ancona. A chiamare le forze dell’ordine alcuni residenti per gli schiamazzi.



Identificati tre giovani tra i 23 e 24 anni che, in evidente stato di ebbrezza, urlavano frasi senza senso barcollando tra le auto in sosta. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno poi appurato che poco prima i tre, insieme ad altri coetanei allontanatisi prima dell arrivo della polizia, avevano danneggiato, senza alcun motivo, gli specchietti e la carrozzeria di tre autovetture parcheggiate lungo la via.



Accompagnati in questura i tre venivano denunciati per danneggiamento, art. 635 del codice penale aggravato dai futili motivi e sanzionati per ubriachezza, art. 688 del c. p. Uno di loro anche per la violazione dell’art. 724 c. p. per “bestemmia commessa durante l’identificazione”.