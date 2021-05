Ancona, cantano e ascoltano musica ad alto volume in strada: denunciate tre persone

ANCONA – Nelle prime ore di questa mattina, 17 maggio, sono giunte al numero di emergenza alcune segnalazioni di cittadini, nella zona stazione, in via Fiorini. Alcuni residenti infatti non riuscivano a dormire a causa degli schiamazzi che sentivano in strada.



Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia si sono imbattuti in tre uomini, di origine romena, che all’unisono cantavano, gridando, e ascoltando musica da una radio che tenevano ad alto volume. Sotto l’effetto di alcol. In questo modo percorrevano la via avanti e indietro. Le tre persone dunque sono state accompagnate in Questura per gli accertamenti di rito e denunciati per ubriachezza molesta e sanzionati per non aver ottemperato alle norme anticovid.