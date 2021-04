ANCONA – Festeggiano e ballano ubriachi in mezzo alla strada: denunciati dalla Polizia per ubriachezza molesta.



Durante i consueti controlli del territorio per garantire il fine settimana in sicurezza, i Poliziotti delle Volanti sono stati inviati verso le 18 di ieri sera, domenica 18 aprile, nei pressi di piazza Rosselli.

Qui erano stati segnalati due uomini che ballavano in mezzo alla strada causando pericolo per sè e per altri.



All’arrivo gli agenti hanno infatti visto due uomini che cantavano a squarciagola e muovevano alcuni passi di danza tribale al lato della strada che costeggia la piazza, tenendo in mano una piccola radiolina che emetteva una musica da discoteca.

I due, messi in sicurezza apparivano visibilmente ubriachi e riferivano ai poliziotti che erano così felici in quanto “era domenica”.



Conosciuti dai poliziotti per le loro performance passate, sono stati portati in Questura per gli accertamenti e denunciati per ubriachezza molesta.