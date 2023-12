Ancona, ubriaca schiaffeggia il marito: interviene la polizia

ANCONA – La scorsa nottata, intorno alle ore 2, i poliziotti intervenivano nei pressi di via Flaminia a seguito di segnalazione in cui una donna molesta aveva aggredito il marito.

Giunti immediatamente sul posto gli operatori appuravano che la donna, 35enne di origine straniera, in escandescenza, era all’interno dell’abitazione. Dirigendosi verso l’appartamento incontravano il marito, 40enne italiano, il quale raccontava loro che la moglie, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, iniziava ad inveire contro di lui senza un’apparente motivo, ma a tal punto da tirargli uno schiaffo in volto. A quel punto l’uomo, allontanandosi dalla donna, cercava riparo in un appartamento sottostante e contattava la polizia, richiedendone l’intervento.

La donna si presentava agitata ed in preda ad uno stato d’ira e, mentre i poliziotti cercavano di riportarla alla tranquillità ed alla calma, si dimenava, cercando di sfuggirgli per raggiungere il marito. La donna inveiva anche contro gli operatori di Polizia, i quali tentavano invano di instaurare un dialogo con lei. Considerato il forte stato di agitazione della donna veniva richiesto l’intervento di personale sanitario che, giunto sul posto, la trasportava presso l’Ospedale per sottoporla agli accertamenti del caso.