Ancona, tutto pronto per il test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Politecnica delle Marche

ANCONA – Tutto pronto per le prove d’ingresso per l’accesso ai corsi di area medica dell’Università Politecnica delle Marche: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e il nuovo corso in lingua inglese Medicine and Surgery. Il 6 settembre 2022 si terrà il test per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria presso il Pala Prometeo di Ancona.



Il test d’ingresso consiste nella soluzione di 60 quesiti: 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 quesiti di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia; 15 quesiti di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Sono 275 i posti disponibili per accedere al corso di Medicina e Chirurgia dell’Univpm tra questi 265 sono riservati ai comunitari e 10 ai candidati extra Ue, e 20 per Odontoiatria.



È prevista per il 13 settembre 2022 la prova di ingresso per il nuovo corso di laurea a ciclo unico in Medicine and Surgery, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia a Torrette di Ancona. Sono 60 i posti disponibili tra questi 35 sono riservati a Comunitari e 25 ai candidati extraUE. Saranno 137 i candidati attesi nelle aule della Facoltà di Ancona e 100 i candidati che effettueranno il test presso Ambasciate o Istituti stranieri. La prova di ammissione ha inizio alle ore 12:00, sarà in lingua inglese e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Il nuovo corso in Medicine and Surgery prevede un percorso formativo che prevede una solida integrazione dei saperi medici ed ingegneristici, già presenti all’UnivPm, con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e di attrezzature altamente realistiche (simulatori, software procedurali, sistemi di analisi ecc).



L’Università Politecnica delle Marche ha previsto di accogliere i candidati per le prove in gruppi scaglionati divisi per lettere alfabetiche. Inoltre, per limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, come avvenuto lo scorso anno, per la prova del 6 settembre 2022 ciascun candidato sostiene la prova di ammissione presso una delle sedi degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o domicilio.



Sul sito di ateneo sono pubblicate tutte le indicazioni utili ai candidati che dovranno svolgere la prova, nella sezione “5 passi per iscriverti a UNIVPM” https://bit.ly/3R6vXoR.