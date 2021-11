Ancona, turista spacciatore: arrestato giovane. Trovata cocaina

Oltre alla droga gli agenti hanno sequestrato anche la somma di 750 euro ritenuto il provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo era arrivato come turista e alloggiava in un albergo

ANCONA – Si è conclusa nelle ultime ore un’attività condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona che ha permesso di arrestare un giovane cittadino albanese, responsabile di detenzione ai fini di spaccio, di circa 40 grammi di cocaina destinata al mercato dorico.

Il giovane, nel pomeriggio di mercoledì, si trovava alloggiato presso una struttura ricettiva e aveva da poco fatto ingresso nel territorio italiano come turista. I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno raggiunto nell’albergo e lo hanno sottoposto ad una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare un primo quantitativo di droga diviso in 9 involucri, nascosti dietro il bidet.

La successiva perquisizione è stata estesa al veicolo a noleggio che il giovane spacciatore aveva lasciato in sosta davanti alla struttura. Anche qui gli investigatori hanno trovato dello stupefacente, questa volta 8 involucri (dosi) pronte da spacciare. Lo stupefacente era nascosto dentro una scatola di caramelle alloggiata nello snodo di angolazione del volante.

Oltre alla droga gli agenti hanno sequestrato anche la somma di 750 euro ritenuto il provento dell’attività di spaccio. In tutto 40 grammi di cocaina divisa in 17 involucri (di cui n. 8 dosi trovate in auto pronte allo spaccio e n. 9 involucri più consistenti trovati in bagno)

All’esito delle risultanze investigative e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’arrestato veniva collocato in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.