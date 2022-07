Turismo, le spiagge delle Marche registrano il pienone e tornano gli stranieri (+15%). Montagnoli, Sib: «C’è ottimismo»

I turisti stranieri sono tornati ad affollare le spiagge marchigiane, dopo due anni in cui la pandemia aveva frenato gli arrivi dai paesi esteri. E si torna ai livelli pre Covid

ANCONA – Sono tornati gli stranieri sulle spiagge delle Marche. Dopo due anni alle prese con la pandemia che ha paralizzato gli arrivi dei vacanzieri dall’estero, gli stranieri tornano a fare capolino e le presenze spingono gli operatori all’ottimismo.

Rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo il Sib – Sindacato Italiano Balneari di Fipe Confcommercio, gli stranieri segnano un +15% nelle Marche. «In sostanza ci stiamo attestando ai numeri pre Covid grazie anche ad un meteo clemente – spiega Romano Montagnoli, presidente regionale Sib – . Anche le provenienze sono quelle classiche pre pandemia, cioè Germania Austria e più in generale Nord Europa».

Romano Momtagnoli, presidente regionale Sib Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari)

Assenti i Russi, spiega Montagnoli, mentre «l’Est Europa è purtroppo in sofferenza, anche se non si è annullato del tutto». Le spiagge marchigiane vanno alla grande e ad affollarle solo soprattutto gli italiani, specie dal Nord Italia, Lombardia, Piemonte e Veneto, ma anche le regioni limitrofe come Umbria, Emilia e Lazio.

Ma è soprattutto il turismo di prossimità che va a gonfie vele. E gli operatori tirano il fiato. «Sicuramente c’è ottimismo e il volano di fine maggio – giugno crea tutte le premesse per una buona stagione – spiega Montagnoli – : le frontiere aperte tornano gli straniere e credo anche quelli itineranti di settembre, detto tutto ciò comunque tranne alcune aree il nostro cliente privilegiato è quello delle entroterra sia pendolare che con seconde case o affitti mensili».

Filippo Moschella, sindaco di Sirolo

La Riviera del Conero registra un boom di presenze e gli stranieri sono poco meno della metà dei turisti che affollano le calette ai piedi del Monte Conero. «Abbiamo presenze per un 60% di italiani e un 40% di stranieri – spiega il sindaco di Sirolo Filippo Moschella – e le prenotazioni arrivano fino a settembre inoltrato».

Guardando ai paesi di provenienza, la maggior parte degli stranieri che giungo a Sirolo sono tedeschi, seguiti da olandesi, austriaci e svizzeri. Ma accanto a questi nelle strutture più vocate alla presenza del turismo straniero si registrano arrivi «da Australia, Armenia, Nuova Zelanda, Slovenia, Stati Uniti, Cuba, Argentina, Emirati Arabi e Messico».

Insomma una estate, quella targata 2022 che vede Sirolo sempre più cosmopolita. Già nel 2021 la cosiddetta “perla” del Conero aveva registrato «il numero più alto di presenze di tutti i tempi – dice orgoglioso Moschella – : gli arrivi sono stati 50.824 e le presenze 22.357, quando nel 2017 gli arrivi erano quasi 40mila». Turisti, fa notare il sindaco, attratti soprattutto «dall’ambiente incontaminato del Conero che si sta sviluppando moltissimo, oltre che dal mare, dall’enogastronomia, dal centro cittadino, e dall’offerta culturale» che quest’anno conta 200 eventi in cartellone, il nuovo Archeodrono del Conero, recentemente inaugurato, il teatro comunale storico, un vero scrigno, e su tutti la Tomba della Regina, importante ritrovamento archeologico di una necropoli picena.