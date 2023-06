Ancona, truffe agli anziani: risponde al telefono e le dicono che la figlia ha avuto un incidente, donna si sente male

Fortunatamente, al momento della chiamata, la donna era in compagnia della vicina, che compreso il raggiro, ha chiuso la comunicazione

ANCONA – La chiamano per dirle che la figlia ha avuto un incidente stradale, l’anziana accusa un malore, ma era una truffa. È accaduto questa mattina ad Ancona. Una 86enne mentre si trovava nel suo appartamento in via della Montagnola ha ricevuto una chiamata da parte di sconosciuti che la informavano del fatto che la figlia aveva appena avuto un incidente stradale, dove c’erano stati dei feriti, e che servivano dei soldi.

Fortunatamente, al momento della chiamata, la donna era in compagnia della vicina, che compreso il raggiro, ha chiuso la comunicazione. La donna però, presa dallo spavento ha accusato un malore. La vicina ha allertato i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

Nell’appartamento sono arrivate anche le Volanti della Questura di Ancona. L’anziana fortunatamente si è ripresa e ha rifiutato il trasporto in ospedale.