Ancona, truffata coppia di anziani: la Polizia mette in guardia dai raggiri

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, le Volanti sono intervenute ad Ancona in via Ascoli Piceno, dove era stato segnalato un furto in appartamento, ai danni di una coppia di anziani. Giunti sul posto, la figlia della coppia riferiva ai poliziotti che la madre non ritrovava più 500 euro, un orologio e alcuni monili.

Insospettita dal fatto la donna aveva chiesto l’intervento della Polizia di Stato, riferendo agli agenti che il giorno precedente l’addetta alle pulizie dell’abitazione del piano superiore aveva bussato alla porta di casa dei suoi genitori, raccontando loro che le era caduta una chiave sul balcone: mentre la signora accompagnava la donna a cercare la chiave, nel frattempo un complice, approfittando della distrazione, si infilava nell’appartamento derubando gli anziani.

L’invito della Polizia di Stato ai cittadini è quello di parlare con i propri familiari anziani, con i vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri e ad accompagnarli nelle commissioni, come fare la spesa o ritirare la pensione. Con l’avvicinarsi della stagione estiva il pericolo di truffe ai danni degli anziani è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città, quando queste persone rimangono più sole.

La Questura di Ancona, nell’ottica di contrastare il fenomeno, con la collaborazione della Confartigianato, ha ideato una brochure con richiami in dialetto per accendere i riflettori su alcune situazioni a rischio raggiro. Tra i consigli: “Non aprire la porta…”, “Non dare confidenza per strada…”, “ Non fornire informazioni personali al telefono…”. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa dichiara: «Esserci sempre, esserci insieme per migliorare la qualità della vita della nostra comunità».