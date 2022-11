Trovato vivo Silvano Borra, l’80enne scomparso da Torrette

ANCONA – È stato ritrovato vivo Silvano Borra, l’80enne scomparso dalla sua abitazione a Torrette nella mattinata di martedì. Da quanto si apprende, l’anziano che si era recato ad una seduta di fisioterapia e non era più tornato a casa, sarebbe finito fuori strada con l’auto, una Peugeot nera. L’uomo è stato rintracciato in via della Ferrovia.

Della vicenda ieri sera si era occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” trasmessa su Rai 3. L’uomo aveva lascato a casa il cellulare e le chiavi dell’abitazione. I familiari, che ne avevano denunciato la scomparsa, avevano provato a cercarlo al porto di Ancona, dove l’uomo ha lavorato per una vita (alla Fincantieri). Poco fa la notizia del ritrovamento di Borra.

(Servizio in aggiornamento)