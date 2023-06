Treno storico Ancona – Pergola, alla scoperta dei borghi con la locomotiva a vapore

ANCONA – «È un salto indietro nel tempo che permette di vivere un’esperienza unica, una formula che sta riscuotendo grande apprezzamento e successo sulla scia del turismo lento, tanto in voga, che predilige la qualità dell’esperienza, la scoperta di luoghi tipici e non caotici». Antonio Recchi della Criluma Viaggi di Ancona, illustra in questi termini la ripresa dei tour del treno storico Ancona-Pergola lungo la Ferrovia Subappennina Italica.

A trainare il treno d’epoca, la locomotiva a vapore che porterà i turisti alla scoperta di borghi e angoli suggestivi delle Marche in maniera inconsueta. Il fischio di partenza, domani – domenica 25 giugno 2023 (alle ore 8,10 da Ancona e alle ore 12 da Fabriano): i passeggeri potranno immergersi nella storia, nell’arte, nelle tradizioni enogastronomiche locali, in un’atmosfera dal fascino antico.

Incollati al finestrino, potranno ammirare paesaggi e scorci mozzafiato, degustando in treno i prodotti di eccellenza del territorio. Ad accompagnarli, illustrando le bellezze del territorio, le guide dell’agenzia Criluma che organizza i tour. I passeggeri del treno storico visiteranno i più importanti siti di interesse culturale e naturalistico della zona, come il Museo dei Bronzi dorati di Pergola e la Miniera di Zolfo di Cabernardi, e poi si concederanno una pausa ricca di gusto, pranzando nei migliori ristoranti della zona.

Il treno riprende il suo tour dopo gli eventi alluvionali del settembre 2022, che avevano reso necessari dei lavori sulla tratta riportata in vita a fini turistici. L’iniziativa, ricorda Antonio Recchi, è stata voluta dell’assessore regionale alle Infrastrutture «Francesco Baldelli che si è impegnato in prima persona per far ripartire la Ferrovia Subappennina Italica, e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini. Questa data è già sold-out». Recchi invita la popolazione «ad assistere al passaggio del treno a vapore dalle piccole stazioni: sarà un momento molto suggestivo ed emozionante» dice, ricordando che le prossime partenze saranno il 1° luglio e il 2 luglio. Le prenotazioni si effettuano presso l’agenzia organizzatrice, Criluma Viaggi in via Sandro Totti 2 ad Ancona. Informazioni sul sito https://www.crilumaviaggi.com/it/ferroviasubappennina o al numero di telefono 071 9945580.