Treno storico Ancona – Pergola, riprendono i viaggi

ANCONA – Torna a percorrere i binari della Ferrovia Subappenninica Italica, il treno storico da Ancona per Fabriano – Pergola. Parte della tratta, in zona Monterosso di Sassoferrato, era rimasta danneggiata dall’alluvione del 15 settembre che aveva reso impossibile il passaggio del treno. Ora però grazie a dei lavori di ripristino il treno storico può riprendere la sua corsa e ci sono già tre date: 25 giugno, 1 luglio e 2 luglio 2023.

Il convoglio d’epoca, con carrozze anni ’30, da Ancona si dirige verso Pergola, passando per Fabriano e Sassoferrato, permettendo alle comitive di turisti, ma anche ai numerosi marchigiani che non hanno perso occasione di fare il viaggio, di tornare indietro nel tempo e di scoprire borghi medievali e musei. Ad organizzare il tour è l’agenzia Criluma Viaggi di Ancona.

Il treno storico che percorrerà la tratta

Un turismo slow su cui la Regione sta puntando molto e la formula funziona perché come spiega Antonio Recchi titolare Criluma Viaggi «ha riscosso un grande successo fin dal suo debutto, tanto che tutte le precedenti date sono andate sold out». «Un turismo sostenibile ed esperienziale che sta piacendo molto alle famiglie, ma anche ai giovani – spiega Recchi – . Si viaggia a passo moderato, su una antica tratta ferroviaria molto panoramica che è stata riportata in vita e a bordo di un convoglio storico, attraversando piccole stazioni, con tutto il tempo di ammirare le bellezze che si incontrano lungo il tragitto. Una risorsa importante per l’economica del nostro territorio e una iniziativa fortemente voluta dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli che si è impegnato in prima persona per far ripartire la Ferrovia Subappennina Italica».

Il tour prevede la visita al museo dei Bronzi dorati e alla miniera di Zolfo di Cabernardi. Le prenotazioni si effettuano presso l’agenzia organizzatrice, Criluma Viaggi in via Sandro Totti 2 ad Ancona. Maggiori informazioni sul sito https://www.crilumaviaggi.com/it/ferroviasubappennina o al numero di telefono 071 9945580.