ANCONA – È l’artigianato il settore che ha pagato il prezzo più alto della crisi scatenata dalla pandemia. È quanto emerge da Trend Marche, il report semestrale sull’artigianato e le piccole imprese marchigiane, realizzato da Confartigianato e Cna, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e le università Politecnica delle Marche e Carlo Bo di Urbino. Il rapporto è stato illustrato questa mattina, 18 giugno, ad Ancona, a Palazzo Li Madou.

«C’è una leggera ripresa – afferma Giuseppe Mazzarella, presidente Confartigianato Marche – lo dicono anche i dati nazionali, l’export anche nel terzo mese dell’anno è cresciuto più del 3%, un indicatore fondamentale». Tuttavia, come evidenzia Mazzarella ci sono anche indicatori che rimandano ad un quadro piuttosto complicato come «l’incremento delle famiglie povere che ha superato i due milioni secondo l’Istat» poi i «5 milioni di nuovi poveri, queste sono le prime code di una situazione così drammatica come è stato il covid».

Tra i settori che in questo momento stanno riprendendo, come evidenzia Mazzarella, c’è il Turismo, «che però ha avuto dei cali enormi di fatturato, vicini al 90%» e poi il settore Moda, tra i più importanti della nostra regione, «che ha avuto grandi difficoltà». Accanto a questi settori, ce ne sono altri che hanno sentito la crisi anche se in misura minore, come l’Agroalimentare, la Chimica e il Mobile.

Alla politica le associazioni di categoria hanno chiesto di «seguitare sulla strada iniziata» non con «proclami e poca concretezza, ma come si sta già facendo, con la strada intrapresa dal presidente Francesco Acquaroli e il vicepresidente Mirco Carloni che stanno stanno lavorando insieme alle associazioni e alla Camera di Commercio delle Marche per dare una grande spinta e aiuto alle imprese, specie a quelle piccole, dove non c’è bisogno tanto di prestiti bancari, ma principalmente di scoprire il modo per portare a casa più lavoro possibile».

I dati del report Trend Marche

L’artigianato ha registrato nel 2020 un calo di fatturato del 17,8% rispetto al 2019, il manifatturiero ha segnato un – 15,4% e le costruzioni un calo dell’11,4%. Il crollo dei ricavi si è avuto in particolare nell’abbigliamento (-28,8%), nella metallurgia (-37,7%), nel turismo (-27,1 %) e nei servizi alla persona (-31,1%). In controtendenza la fabbricazione di computer e prodotti elettronici (+33,9 per cento). Crollo degli investimenti che per le imprese marchigiane sono diminuiti del 63% rispetto al 2019.

Ad andare meglio, sono le imprese che hanno saputo riconvertirsi all’e-commerce e al digitale. Nell’ultimo anno ben il 53% dei marchigiani ha acquistato on line mentre il valore delle vendite al dettaglio è diminuito del 10,2%. Unico settore in controtendenza quello del commercio elettronico, che ha registrato un incremento del 34,7 per cento. Cresce anche l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere, che tra maggio 2020 e maggio 2021 passa da 70,1 a 104,2. Più basso l’indice di fiducia delle imprese dei servizi, che risale da 40,4 a 98,1.

Se le imprese in attività, reagiscono e ripartono, di fronte al lockdown e alle chiusure causate dalla pandemia, i marchigiani esitano ad avviare nuove attività. Tra marzo 2020 e aprile 2021, la nostra regione è ultima in Italia per la costituzione di nuove imprese, con una flessione del 20,7% rispetto ad una media nazionale del 15,4%. In termini assoluti, nei dodici mesi della crisi pandemica, ci sono state 2.164 iscrizioni in meno ai registri della Camera di Commercio delle Marche.

