Tregua Israele – Hamas, Scortichini: «Riparte il mercato dei viaggi. In crescita il turismo in uscita»

Riprendono quota le prenotazioni per la Giordania, l'Arabia Saudita, e si rafforzano quelle per l'Egitto. Intanto sono in aumento i viaggi di gruppo fra gli over 60

ANCONA – «Con la tregua tra Israele e Hamas sono subito ripartite le richieste di viaggio per la Giordania e i Paesi vicini come l’Oman, l’Arabia Saudita e si sono rafforzate quelle per l’Egitto». Lo spiega Ludovico Scortichini, membro del board nazionale di Astoi Viaggi di Confindustria. L’imprenditore parla di «effetto rimbalzo molto positivo per il settore». Un fenomeno, spiega, che segnala un nuovo trend nelle abitudini dei marchigiani: «Il viaggio sta diventando un momento imprescindibile nella vita delle persone, un fernomeno che stiamo osservando da quando c’è stata la pandemia di Covid,. Al viaggio, almeno una volta l’anno, non si rinuncia, a costo di sacrifici».

Scortichini evidenzia anche un’altra tendenza, ovvero la «crescita del turismo in uscita, che registra un incremento quasi a doppia cifra, in linea con l’andamento nazionale. C’è tanta voglia di viaggiare e su tutte le destinazioni. Tuttavia, il mercato italiano è ancora molto emotivo e meno maturo rispetto agli altri Paesi europei: nel nostro Paese ci si ferma appena si ha notizia di un conflitto o di un sisma, mentre invece negli altri Paesi si parte a prescindere, c’è meno timore di viaggiare. In ogni caso, tanto velocemente si ferma il mercato verso alcune destinazioni, come accaduto con il conflitto in Medio Oriente, tanto rapidamente riparte appena il fenomeno è cessato».

Intanto c’è movimento in vista della Pasqua: «Abbiamo già molte richieste – spiega – essendoci la possibilità di usufruire di un ponte abbastanza lungo che abbraccia anche il 1° maggio e per gli anconetani anche il San Ciriaco, ma è ancora presto per tracciare un bilancio». Le richieste riguardano non solo il medio raggio, ma anche le destinazioni a lungo raggio, come Indocina, Stati Uniti, Centro America, Caraibi, Africa, Africa Australe, mentre per il corto e il medio raggio l’Europa.

Le prenotazioni sono già partite anche per il periodo estivo. «Le prenotazioni anticipate per agosto partono già dal mese di gennaio – spiega – i marchigiani si orientano soprattutto su mete come il Mediterraneo, gli Stati Uniti, l’Indonesia, la Cina e il Giappone». In crescita anche le prenotazioni da parte dei gruppi. «Si tratta soprattutto – prosegue – di persone che hanno un’età compresa tra i 60 e gli 85 anni, che preferiscono viaggiare in gruppo perché non conoscono la lingua e vogliono affrontare il viaggio con maggiore tranquillità. Vanno soprattutto in Egitto Giordania, Giappone e Indocina».

I viaggiatori giovani che scelgono di viaggiare in gruppo lo fanno soprattutto «per ridurre i costi e per recarsi in quelle destinazioni dove ci sono maggiori difficoltà logistiche e in quelle avventurose, come ad esempio Africa Australe, Laos, Vietnam, Cambogia, Indocina, Nepal, e in qualche tour di Messico e Guatemala» conclude.