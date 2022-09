Ancona, tre dosi di eroina in casa: arrestato 40enne per spaccio

Nei guai un cittadino tunisino che è stato arrestato per cessione di stupefacente e detenzione ai fini di spaccio

ANCONA – I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un cittadino tunisino di 40 anni, colto in flagranza di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina. L’attività svolta dagli agenti di polizia è avvenuta in zona Piano. I poliziotti dopo un appostamento sono riusciti a fermare prima un giovane assuntore con il quale era appena avvenuto lo scambio droga, dietro corrispettivo in denaro, poi hanno fermato l’uomo. Il 40enne è stato perquisito e perquisita anche la sua abitazione.

Oltre alla dose appena spacciata, acquistata per 40 euro, gli agenti hanno rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare, altre 3 dosi di eroina destinata allo spaccio. All’esito dei riscontri oggettivi, il cittadino tunisino è stato arrestato per cessione di stupefacente e detenzione dello stesso tipo di sostanza ai fini di spaccio.

L’acquirente invece è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.