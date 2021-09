Nuovo incontro tra sindacati e lavoratori First Aid One. Si punta all’assunzione per 18 ex dipendenti

Nuovo incontro tra sindacati e lavoratori sulla vicenda del trasporto sanitario dell'ospedale di Torrette. Sulla vicenda pende anche un ricorso al Tar presentato dalla First Aid One e che verrà discusso il 15 settembre

ANCONA – Nuovo vertice tra sindacati e lavoratori della First Aid One. Nel pomeriggio di ieri Fp Cgil e Fp Cisl hanno incontrato una delegazione di ex dipendenti della cooperativa che gestiva il trasporto sanitario dell’ospedale regionale di Torrette per fare il punto dopo l’avvicendamento del servizio, tornato in mano ad Anpas dal primo settembre.

Il passaggio di consegne è avvenuto in seguito all’aggiudicamento della gara d’appalto, tramite un raggruppamento di 7 associazioni Rta Anpas Appalto Ospedali Riuniti (Croce Verde di Castelfidardo come capofila, Croce Azzurra di Sirolo, Croce Gialla di Ancona, Camerano, Falconara e Agugliano, e Pubblica Assistenza Avis di Montemarciano).La vicenda First Aid One

I lavoratori dal 26 agosto avevano avviato una iniziativa di protesta per accendere i riflettori sulla loro situazione, manifestando in presidio, prima all’ospedale di Torrette, poi davanti alla sede della Prefettura di Ancona e anche davanti a Palazzo delle Marche, sede del Consiglio regionale. Un’azione di mobilitazione con la quale chiedevano di essere assunti in base alla clausola sociale.

Avviata la trattativa tra organizzazioni sindacali (Fp Cgil e Fp Cisl) e Anpas Marche, si era giunti all’ipotesi di assunzione per 7 unità di lavoratori part-time, una per ogni associazione facente parte del raggruppamento che si è aggiudicato l’appalto. Ma si tratta di una soluzione che non incontra il consenso dei lavoratori, che continuano a chiedere il riassorbimento dei lavoratori interessati dal servizio, che ad oggi sono circa 18 su 41, gli altri infatti al momento avrebbero trovato altre collocazioni, riferiscono i sindacati.

In settimana è previsto un nuovo vertice tra organizzazioni sindacali e Anpas per discutere la vicenda, ma la trattativa è complessa come spiega il segretario regionale Fp Cisl Luca Talevi. «I lavoratori – spiega – chiedono che sia applicata la clausola sociale nella sua interezza, con il passaggio di tutti i lavoratori interessati all’appalto all’Anpas: la situazione è complicata, ma noi sindacati verificheremo tutte le possibili eventualità». Sulla vicenda pende anche un ricorso al Tar presentato dalla First Aid One, che verrà discusso il 15 settembre.