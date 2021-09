Nuovo incontro oggi tra Anpas Marche e organizzazioni per trovare una soluzione per i dipendenti First Aid One. Ieri avviato il confronto interlocutorio

ANCONA – Fumata nera al confronto tra organizzazioni sindacali e Anpas Marche sulla situazione dei lavoratori First Aid One, che ha gestito fino al 31 agosto – il trasporto sanitario dell’ospedale regionale di Torrette. Al centro dell’incontro, che si è svolto nel pomeriggio di ieri (31 agosto), il tema della clausola sociale per il riassorbimento del personale nell’avvicendamento della gara d’appalto tra vecchio e nuovo affidatario del servizio.

Un confronto nel quale tuttavia le parti non sono per ora riuscite a trovare la quadra. Già nella giornata di oggi però si terrà un nuovo incontro e potrebbe arrivare una prima soluzione alla questione. I dipendenti della cooperativa First Aid One, nei giorni scorsi avevano avviato una iniziativa di protesta con un presidio nei pressi del nosocomio di Torrette, per chiedere di essere riassunti da Rta Anpas Appalto Ospedali Riuniti, il raggruppamento di associazioni che si è aggiudicato la gara d’appalto per il servizio, e che da oggi subentra alla First Aid One. Ma il presidente Anpas Marche, Andrea Sbaffo, aveva chiarito in una nota stampa l’impossibilità per il gruppo di associazioni di volontariato di procedere all’assunzione di tutti e 41 i dipendenti della cooperativa che aveva vinto una gara ponte per il servizio di trasporto.

A spingere per l’incontro tra Anpas e organizzazioni per valutare la possibilità di applicare la clausola sociale era stato il Prefetto di Ancona Darco Pellos, in occasione del tavolo tecnico che si era svolto lunedì (30 agosto), in Prefettura, alla presenza del direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, del presidente Anpas Marche, Andrea Sbaffo e delle organizzazioni sindacali Fp Cisl e Fp Cgil. Una trattativa interlocutoria e complessa nella quale potrebbe non essere semplice trovare una sintesi, dal momento che Rta Anpas essendo un raggruppamento di associazioni di volontariato non potrebbe sostenere il costo dell’assunzione di tutti i dipendenti. Ma intanto la trattativa è stata avviata e il confronto è solo alle fasi iniziali e proseguirà anche nella giornata di oggi.

«Nonostante la buona volontà di Anpas – afferma il segretario regionale Fp Cisl Marche Luca Talevi – c’è una oggettiva difficoltà a trovare una sintesi. Ci auguriamo che con il proseguire del confronto si possa giungere ad una soluzione utile ai lavoratori. In ogni caso la clausola sociale purtroppo non potrà essere applicata con la riassunzione di tutti i lavoratori da Rta Anpas proprio per la sua natura di raggruppamento di associazioni di volontariato».

Potrebbero esserci spiragli solo per alcuni dei dipendenti. Le organizzazioni sindacali attendono la proposta di Anpas che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Giorgio Paterna di Fp Cgil Ancona, afferma: «Le posizioni sono distanti, ma intanto è stato avviato un dialogo. Per noi non si può prescindere dall’applicazione della clausola sociale, speriamo di giungere ad una posizione condivisa».