Trasporto sanitario Torrette, doppio presidio dei lavoratori First Aid One: «Ingiusto rimpiazzare professionisti con volontari»

ANCONA – Dopo lo stop di ieri, i lavoratori First Aid One sono tornati a manifestare per chiedere di essere assunti da Rta Anpas Appalto Ospedali Riuniti che si è aggiudicata la gara d’appalto per il trasporto sanitario dell’ospedale regionale di Torrette.

Un gruppo di lavoratori da questa mattina si è raccolto in presidio davanti alla sede della Prefettura di Ancona e a Palazzo delle Marche, sede dell’Assemblea Legislativa delle Marche per tenere accesi i riflettori sulla loro situazione occupazionale.

In 41 sono rimasti senza lavoro dalla mezzanotte di oggi – 1 settembre – ,ma non mollano e chiedono che venga applicata la clausola sociale con il riassorbimento del personale della cooperativa First Aid One da parte del raggruppamento di imprese che si è aggiudicato il servizio.

«Nessuno di noi ha dormito questa notte e in molti siamo rimasti in sede fino a tardi, sperando che all’ultimo qualcuno ci avrebbe detto che potevamo continuare a lavorare – racconta Mario, uno dei dipendenti della cooperativa rimasti senza occupazione – . I volontari non possono sostituire o professionisti del soccorso, possono supportarci, ma noi questo mestiere lo facciamo di professione e non è giusto essere rimpiazzati in questo modo».

Intanto per oggi è atteso un nuovo incontro, dopo quello del pomeriggio di ieri, tra organizzazioni sindacali e Anpas per cercare di trovare una soluzione alla questione.