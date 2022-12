Trapianti, 4 a Torrette in un giorno, festa dell’Immacolata all’insegna della generosità

ANCONA – L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, quest’anno sarà ricordata per la grande generosità, sia dei famigliari di persone decedute le quali hanno risposto si alla donazione degli organi, sia dei chirurghi, medici e infermieri che sono rientrati in servizio per eseguire i trapianti.

Sono 4 i trapianti (fegato e reni) eseguiti ieri all’ospedale regionale di Ancona grazie a 5 donazioni di organi, avvenute tutte nelle Marche, nell’arco di pochissimi giorni una dall’altra: due ad Ancona, una Fabriano, Macerata e Civitanova. Ai trapianti eseguiti ad Ancona si aggiungono quelli extraregionali.

«Grazie a queste famiglie meravigliose – dice la dottoressa Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche – e a tutti gli ospedali che con un grandissimo impegno e un lavoro in armonia ed efficienza, hanno reso possibile questo miracolo». Un miracolo che vede ogni giorno le equipe sul campo, anche nei giorni che per gli altri sono di festa, ma che non potrebbe avvenire senza la generosità delle famiglie dei donatori.

«I 4 trapianti in un solo giorno – aggiunge – sono un numero importante che è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra di tutti, dal 118, ai medici dell’anatomopatologia degli ospedali e della virologia di Torrette. Siamo già arrivati a 95 trapianti non ne avevamo mai fatti così tanti».