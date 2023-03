I controlli sono avvenuti nella notte. Il tonno sequestrato era suddivido in 4 cassette per un peso complessivo di 25 kg

ANCONA – Sanzioni per 4mila euro e prodotti ittici sequestrati in seguito ai controlli della Guardia Costiera di Ancona sulle attività connesse alla pesca e alla filiera della commercializzazione del prodotto ittico.

La scorsa nottata i militari della Capitaneria di porto di Ancona, nell’ambito di un controllo allo sbarco al rientro dall’attività di pesca professionale, hanno rinvenuto all’interno delle celle frigo di un motopesca adibito alla pesca a strascico, tranci di tonno rosso, suddivisi in 4 cassette, per un totale complessivo in peso pari a circa 25 kg.

Il materiale sequestrato

Trattandosi di prodotto ittico il cui stock risulta oggetto di attenzione e tutela da parte del legislatore, ai fini della conservazione della specie e di pescato la cui cattura non poteva essere realizzata con il sistema di pesca a strascico, i militari hanno provveduto al sequestro del pescato e dell’attrezzatura da pesca (spezzone di rete), non consentito e non conforme alla normativa europea e nazionale vigente.

Inoltre, hanno provveduto a comminare sanzioni amministrative per 4mila euro. La Capitaneria di porto di Ancona raccomanda di prestare la massima attenzione al momento dell’acquisto di prodotto ittico alle informazioni poste sulle etichette e fornite al momento della vendita, segnalando alla Guardia Costiera ogni eventuale comportamento ritenuto sospetto e non rispettoso della normativa vigente in materia di pesca.