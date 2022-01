L'uomo, residente del posto, si è accasciato lungo la strada nei pressi di via Montegrappa e nonostante i soccorsi è morto

ANCONA – Non c’è stato niente da fare per un uomo di 77 anni di Ancona colto da malore in strada. L’anziano, nonostante i soccorsi, è deceduto.

L’uomo si trovava in via Panoramica, ad Ancona, quando una improvvisa crisi cardiaca non gli ha lasciato scampo. Sul posto l’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica ma l’uomo è deceduto.

La tragedia è avvenuta intorno alle 12 di oggi 15 gennaio nei pressi dell’incrocio con via Montegrappa.